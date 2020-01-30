Kırıkkale’de biri hamile 5 kişi sobadan zehirlendi

Kırıkkale’nin Karakeçili ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 2’si çocuk biri hamile 5 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, saat 07.50’de Kırıkkale’nin Karakeçili ilçesindeki Karşıyaka Mahallesinde ikamet eden ve aralarında hamile bir kadının da bulunduğu 2’si çocuk 5 kişilik bir aile sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenme şüphesiyle Karakeçili Devlet Hastanesine başvurdu. Hamile olduğu öğrenilen Ö.I. (33) ile H.N.I. (6), Ö.I. (40), Z.I. (70) ve M.I. (10) burada yapılan ilk tedavilerinin ardından Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Tedavi altına alınan ailenin genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

KIRIKKALE 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:24

GÜNEŞ 07:50

ÖĞLE 13:04

İKİNDİ 15:44

AKŞAM 18:08

YATSI 19:29

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.