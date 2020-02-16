Kırıkkale'de İdlib şehidi için mevlit okundu

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Suriye'nin İdlib kentinde geçtiğimiz hafta rejimin saldırısı sonucu şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Davut Özcan için memleketi Kırıkkale'de mevlit okundu.

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesine bağlı Aydınşeyh köyündeki baba ocağında şehit Piyade Uzman Onbaşı Davut Özcan (25) için Mevlidi Şerif okunarak, davetlilere yemek ikramı yapıldı. Tüm şehitler için Kur’anı Kerim okunarak, dualar edildi. Programa Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Bakım Albay Mehmet Ali Durmuş, İl Emniyet Müdürü Günter Şenses, Balışeyh Kaymakamı Kübra Kaplan, Balışeyh Belediye Başkanı Ali Dedelioğlu, Kırıkkale Belediyesi Özel Kalem Müdürü Bülent Özkan, şehit yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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