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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırıkkale’de trafik kazası: 1 ağır yaralı

İHA

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde bir otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı.

Kırıkkale’de trafik kazası: 1 ağır yaralı

Kırıkkale’nin Karakeçili ilçesinde bir otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, kaza, Karakeçili ilçesinde bir kavşakta dün gece 23.00 sıralarında meydana geldi. Kırıkkale’den Konya istikametine devam eden T.K. idaresindeki 34 CCG 045 plakalı araç, yolun solundan karşıya geçmek isteyen S.G.’ye çarptı. Kaza sonrasında yaralı 112 Acil Servis ekiplerince Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alıntı. Ağır yaralanan S.G’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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