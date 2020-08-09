Kırıkkale’de iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

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Kırıkkale’de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saat 07.00 sıralarında KırıkkaleÇorum D200 kara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adnan Ç. idaresindeki 45 DR 437 plakalı Fiat marka otomobil, seyir halinde ilerleyen Ayhan G’nin kullandığı 71 DF 940 Fiat marka otomobile arakadan çarptı. Kazada şarampole devrilen otomobildeki sürücü yara almadan kurtulurken, diğer otomobildeki yolculardan 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan 5 yaralının da genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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