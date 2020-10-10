Kırıkkale'de ‘sahte içki’ operasyonu: 4 bin 819 litre ele geçirildi Jandarma 'sahte içki' üreten 8 kişiyi gözaltına aldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırıkkale'de ‘sahte içki’ operasyonu: 4 bin 819 litre ele geçirildi Jandarma 'sahte içki' üreten 8 kişiyi gözaltına aldı

İHA

Kırıkkale'de ‘sahte içki’ operasyonu: 4 bin 819 litre ele geçirildi Jandarma 'sahte içki' üreten 8 kişiyi gözaltına aldı

Kırıkkale’de jandarma ekiplerince 8 kişinin gözaltına alındığı operasyonda, 4 bin 819 litre ‘sahte içki’ ele geçirildi.
Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kent merkezi ve köylerinde ‘sahte içki’ yapımına yönelik operasyonlar sürüyor.
Jandarma ekiplerince kent genelinde yapılan operasyonda, 4 bin 819 litre ‘sahte içki’ ele geçirildi. Ürettikleri ‘sahte içki’ ile insan sağlığını tehdit eden İ.Ş., D.E., E.G., H.E., E.E., A.R.Ö., C.D. ve D.P.’yi gözaltına alındı. Sağlık kontrollerinin ardından karakoldaki ifadeleri alınan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kırıkkale’de ‘sahte içki’ operasyonu: Yüzlercesi ele geçirildi Alkol yapımında kullanılan bin 16 adet kit ele geçirildi
YEREL HABERLER Kırıkkale’de ‘sahte içki’ operasyonu: Yüzlercesi ele ...
Nakliye kamyonu içindeki eşyalarla küle döndü
YEREL HABERLER Nakliye kamyonu içindeki eşyalarla küle döndü
7 kişinin öldüğü sahte içki faciasında market sahibi tutuklandı
YEREL HABERLER 7 kişinin öldüğü sahte içki faciasında market sahibi ...
Kırıkkale'de sahte alkolden 7 kişi öldü (4)
YEREL HABERLER Kırıkkale'de sahte alkolden 7 kişi öldü (4)
Kırıkkale'de eşya yüklü kamyon çıkan yangında kullanılmaz hale geldi
YEREL HABERLER Kırıkkale'de eşya yüklü kamyon çıkan yangında ...
Kırıkkale'de eşya yüklü kamyon çıkan yangında kullanılmaz hale geldi
YEREL HABERLER Kırıkkale'de eşya yüklü kamyon çıkan yangında ...
Sahte içki faciasında önemli detay: Hazırladığı içki babasını da öldürdü Kendi eliyle yaptığı sahte içkiden babası öldü, kendisi de tedavi altına alındı Sahte içkiden 11 kişi zehirlendi, 7'si hayatını kaybetti Kendi hazırladıkları içkiden zehirlenen 2 şüpheli tedavi altında
YEREL HABERLER Sahte içki faciasında önemli detay: Hazırladığı içki ...
Kırıkkale'de sahte alkolden 7 kişi öldü (3)
YEREL HABERLER Kırıkkale'de sahte alkolden 7 kişi öldü (3)
7 kişinin öldüğü sahte alkol faciasında valilikten açıklama Yüzey temizleyicisi ile içki aroması kullanmışlar
YEREL HABERLER 7 kişinin öldüğü sahte alkol faciasında valilikten ...
FLAŞ
YEREL HABERLER FLAŞ
Kırıkkale'de sahte alkolden 7 kişi öldü (1)
YEREL HABERLER Kırıkkale'de sahte alkolden 7 kişi öldü (1)
Sahte alkolden ölen kişi sayısı 7'ye yükseldi
YEREL HABERLER Sahte alkolden ölen kişi sayısı 7'ye yükseldi
FLAŞ
YEREL HABERLER FLAŞ
Sahte alkolden 4 kişi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Sahte alkolden 4 kişi hayatını kaybetti
Kırıkkale'de 'parkomat uygulaması' hayata geçiyor
YEREL HABERLER Kırıkkale'de 'parkomat uygulaması' hayata geçiyor
Kırıkkale'de hırsızlık şüphelisi tutuklandı
YEREL HABERLER Kırıkkale'de hırsızlık şüphelisi tutuklandı
Çocuğu gibi baktığı kedisini gözyaşları içinde toprağa verdi Yahşihan ilçesine hayvan mezarlığı kuruldu, ilk toprağa verilen Güneş kedi oldu
YEREL HABERLER Çocuğu gibi baktığı kedisini gözyaşları içinde ...
4 bin yıllık tarihi geçmişi olan Büklükale'de inceleme Selçuklu ve Osmanlı döneminden kalan tarihi eserler sergilenecek
YEREL HABERLER 4 bin yıllık tarihi geçmişi olan Büklükale'de ...
Kırıkkale’de korona virüs denetimi Vali Yunus Sezer: "Vatandaşlarımızdan maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymalarını istirham ediyoruz"
YEREL HABERLER Kırıkkale’de korona virüs denetimi Vali Yunus ...
Uzmanından ’fidye virüsü’ uyarısı: Bilgisayardaki tüm dosyaları rehin alıyor Mail yoluyla bilgisayara bulaşan virüs, tüm verileri şifreliyor Milyonlarca bilgisayar kullanıcısının korkulu rüyası oldu Yabancı kişilerden gelen mailler dikkat: tüm verileriniz imha olabilir
YEREL HABERLER Uzmanından ’fidye virüsü’ uyarısı: Bilgisayardaki tüm ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X