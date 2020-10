Türkiye'de bir ilk, köylülerin yüzünü güldüren proje: “En Güzel Köy Benim Köyüm” Köylülerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü dolu sözler: "Allah bin defa razı olsun" Kırıkkale’de tüm köyler tadilata alındı: Evler boyanıyor, metruk binalar yıkılıyor

Türkiye'de ilk kez Kırıkkale’de hayata geçirilen “En Güzel Köy Benim Köyüm” projesi kapsamında yaşam standartlarının üst düzeyde tutulması için kent genelindeki tüm köyler tadilata alındı.

Kırıkkale Valiliği tarafından “En Güzel Köy Benim Köyüm” projesi hayata geçirildi. Projenin ilk uygulama yeri olan Yahşihan ilçesine bağlı Bedesten köyünde etkinlik düzenlendi. Köy meydanındaki etkinlikte Vali Yunus Sezer, AK Parti Milletvekili Ramazan Can, Kaymakam Faruk Ender Uzunoğlu ve Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, vatandaşlarla birlikte okul duvarında ilk boyayı yaparak proje başlatıldı.

Proje kapsamında; köydeki evlerin tamamı yöresel mimariye uygun olarak boyanırken yollar da kilit parke ile döşeniyor. Metruk binalar tamamen yıkılıyor. Köyün güvenliğini sağlamak için de giriş ve çıkışlara kamera sistemleri takılıyor. Köy meydanları güzelleştirilip kamelyalar ile çöp konteynırları konuluyor. Okul ve Sağlık Ocağı gibi kullanılmayan binalar restore ediliyor, kütüphane ve taziye evleri gibi ortak kullanım alanlarına dönüştürülüyor. Köylerdeki yaşam standartlarını üst düzeyde tutmak amacıyla Türkiye'de ilk kez Kırıkkale'de hayata geçirilen bu projeden vatandaşlar memnun kaldığını dile getirdi. Ayrıca, ’Eğitime Engel Yok Projesi’ kapsamında da ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet hediye edildi.

“En Güzel Köy Benim Köyüm” projesinin ilk başlangıcını Bedesten köyünde yaptıklarını belirten Vali Yunus Sezer, bütün köyleri daha yaşanabilir hale getirmeyi planladıklarını söyledi.



"Metruk binaların tamamını temizliyoruz"

Köylerde yapılan hizmetlerden bahseden Sezer, “Ne yapıyoruz köylerimizde? Köyümüzün girişinden beraber mezarlıklarının düzenlenmesi, köy meydanı, köy içi düzenlemeleri, bütün köyün içerisini kilit parke yapıyoruz. Köy meydanında vatandaşlarımızın oturup muhabbet edebilecekleri bir alan oluşturuyoruz. Köydeki metruk binaların tamamını temizliyoruz. Köylerde kötü görünen binaları da boyatıyoruz. Köyün giriş ve çıkışlarına güvenlik kameraları koyuyoruz. Bütün köylerimize çöp toplama alanları yapıyoruz. Böylece şehir merkezindeki vatandaşlarımız hangi standartta ise köylerimizdekilerde aynı standartta olacak” dedi.



"Vatandaşlarımızın tekrar köye dönüş süreci başladı"

Bütün köyleri elden geçireceklerini ifade eden Sezer, “Buradaki amacımız şu; köylerimiz daha yaşanabilir hale gelsin ve vatandaşlarımızın tekrar köye dönüş süreci başladı. Geldikleri zamanda belli bir standardı yaşasınlar. Projemizin en güzel yanı da şu: Cumhurbaşkanlığı sisteminin en güzel örneklerinden bir tanesi burada bütün kurumlarımızın bakanlıklarımızın temsilciklerinin sorumluluğu var. Gençlik spordaki arkadaşlarımız yaşlı vatandaşlarımızın evlerini boyamaya başladılar. Bütün köylerimizi bu şekilde elden geçireceğiz ve bunu çok kısa sürede yapacağız” diye konuştu.



"Her ilçeden 3 köyümüz de başladı"

Her ilçeden 3 köyde projenin başladığını anlatan AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, “Köyler yaşanabilir hale geldiği müddetçe şehirde bunalan insanlarımız köye gelecektir. Köydeki yaşam standardını yükselttiğimiz zaman köyden şehre göç engellenecektir. Bu manada Valimizin başlatmış olduğu bu proje için gerçekten teşekkür ediyoruz. 180 tane köyümüz var. Her ilçeden 3 köyümüzde başladı. Yahşihan’ın Bedesten köyündeyiz şu an” ifadesini kullandı.



"Allah hükümetimize zarar ziyan vermesin"

Evlerinin tadilattan geçirildiğini aktaran 72 yaşındaki Yeter Bağrıaçık, “Evlerimizi boyadılar sıvadılar. Allah razı olsun bin kere. Tertemiz ettiler yolları da taşlıyorlar. Daha çok iş yapacaklar. Köprümüzü yapacaklar. Allah hükümetimize zarar ziyan vermesin. Kim buraya sebep olduysa Allah onlardan razı olsun köyümüzü yapana, çalışana, getirenden, götürenden bin kere razı olsun. Allah hükümetimize zarar ziyan vermesin” şeklinde konuştu.



"Cumhurbaşkanımız Allah bin defa razı olsun"

Köydeki herkese yardım edildiğini dile getiren 68 yaşındaki Türkan Üzümlü ise, “Cumhurbaşkanımızdan Allah bin defa razı olsun. Herkese yardım ediyor. Allah bin defa razı olsun. Vali beye de bu projeyi yaptırdığı için bu yolları yaptırdığı için Allah bin defa razı olsun” dedi.

