Kırıkkale Belediyesi personeli için tören düzenlendi

Kırıkkale'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden belediye personeli için tören düzenlendi.

Kırıkkale Belediyesi’nden yapılan açıklamada, Destek Hizmetleri Müdürlüğü personeli Zübeyir Şaşmaz geçirdiği rahatsızlık sonucu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği belirtildi.

Şaşmaz için belediye önünde tören düzenlendi kaydedilen açıklamada, “Törene Belediye Başkanımız Mehmet Saygılı başta olmak üzere Başkan Yardımcılarımız, Birim Müdürlerimiz ve merhum Şaşmaz'ın mesai arkadaşları katıldı. Belediyemiz önünde yapılan duaların ardından merhum Şaşmaz kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı” ifadesi kullanıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, "Zübeyir kardeşimizi biz iyi bildik, sevdik Allah'ta onu sever inşallah. Mekânı cennet olsun. Kendisini çok severdik. Kendisinden biz memnunduk. Görevini seven bir insandı. Mekanı cennet olsun” dedi.

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