Delice'de soğuklarda sokak hayvanları unutulmadı

Kırıkkale'nin Delice Belediyesi ekipleri, ilçedeki kar yağışı ve soğuk havalardan etkilenen sokak hayvanları için besleme çalışmaları yaptı.

Soğuk havalarla beraber yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını unutmayan Delice Belediyesi, sokak hayvanlarının olumsuz hava koşullarından etkilenmemesi için çalışmalarını sıklaştırdı. Belediye ekipleri, ilçenin farklı noktalarında sokaklarda bulunan kedi, köpek ve kuşlara mama bıraktı.

Soğuk havalarda sokak hayvanlarının yaşamlarının daha da zorlaştığını belirten Delice Belediye Başkanı Turgut Özdem, alınacak küçük önlemlerle hayatlarını kolaylaştırmanın mümkün olduğunu söyledi. Vatandaşlardan da bu konuda hassas davranmalarını isteyen Başkan Özdem, "Sokaktaki canlarımız bizlere Allah'ın emanetidir. Bu bilinç ve sorumlulukla düzenli olarak sokaktaki canlılarımızın besleme ve bakımlarını yapıyoruz. Bugünlerde yaşanan soğuk havalar nedeniyle çalışmalarımızı sıklaştırdık" dedi.

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