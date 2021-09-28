Temaslı olmasına rağmen parkta oturan 17 yaşındaki Nida, ailesine teslim edildi

Burak CAN/KIRIKKALE,(DHA) KIRIKKALE'de temaslı olduğu halde parkta arkadaşı ile oturan Nida Gül T. (17), ailesine teslim edildi. Evde karantinaya alınan Nida Gül T.'in ailesine 4 bin 50 TL para cezası kesildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde yaya olarak yaptıkları devriyelerde vatandaşların Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasını yaptı. Ekipler, Atatürk Bulvarı'ndaki Atatürk Parkında arkadaşıyla oturan Nida Gül T.'e (17) yaptıkları GBT sorgulamasında koronavirüs temaslısı olduğunu fark etti. Nida Gül T.'in, koronavirüs teması nedeniyle izleniminin devam ettiğinin belirlenmesi üzerine, bölgeye İl Salgın Denetim ekipleri çağrıldı. Karantina kurallarını ihlal eden Gül T.'in, 18 yaşından küçük olduğu için ailesine 4 bin 50 TL para cezası kesildi. Ayrıca Nida Gül T., karantinasını tamamlaması için ailesine teslim edilerek, evde karantinaya alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kırıkkale Burak Can
2021-09-28 02:06:58
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