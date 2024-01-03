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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kırklareli'nde din hizmetleri değerlendirme toplantısı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2024 - 12:36 Güncelleme: 03.01.2024 - 12:36
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Kırklareli'nde din hizmetleri değerlendirme toplantısı yapıldı.

        Pehlivanköy Müftülüğünde İl Müftüsü Yusuf Eviş başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya ilçe müftüleri katıldı.

        Toplantıda, geçen yıl ilçe müftülüklerince yapılan dini faaliyetler değerlendirildi.

        2024 yılında yapılması planlanan çalışmaların görüşüldüğü toplantıda Eviş, din hizmetlerinin etkin kılınması amacıyla camilerin toplumun tüm kesimlerine hitap eden bir hizmet anlayışına kavuşturulması gerektiğini bildirdi.

        Vatandaşların camiye olan ilgisini arttırmak amacıyla çalışmalar yapılmasını öneren Eviş, 7'den 70'e herkesin ilgisini çekebilecek faaliyetlerin gerçekleştirilmesini istedi.

        - İşaret dili kursu açılacak

        Kırklareli'nde işaret dili kursu açılacak.

        Kırklareli Halk Eğitimi Merkezinden yapılan açıklamada, kurs kayıtlarının başladığı bildirildi.

        Kursun 8 ocak ile 16 şubat tarihlerinde yapılacağı ifade edilen açıklamada, kursa katılmak isteyen vatandaşların halk eğitimi merkezi ile e-devlet üzerinden kayıt yaptırabileceği kaydedildi.

        Açıklamada, kursun Hamdi Helvacıoğlu İlkokulu'nda hafta içi her gün 18.00-21.10 saatlerinde yapılacağı belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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