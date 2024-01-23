Cumhur İttifakı Kırklareli Belediye Başkan Adayı Bulut ziyaretlerde bulundu

Cumhur İttifakı Kırklareli Belediye Başkan Adayı Derya Bulut ziyaretlerde bulundu.

Bulut, 15 Temmuz'da İstanbul Çengelköy'de darbecilere karşı direnirken şehit olan Gökhan Esen'in ailesini ziyaret etti.

Şehidin ailesi ile sohbet eden Bulut, Türk milletinin hainleri hiç bir zaman unutmayacağını söyledi.

Şehit ve gazileri asla unutmadıklarını ve unutturmayacaklarını ifade eden Bulut, vatanın gazi ve şehitlerin mücadelesi ile kazanıldığını kaydetti.

Bulut ardından Kırklarelispor Tesislerini ziyaret edip sporcularla bir araya geldi. Bulut burada sporcuların isteklerini dinledi.