Kırklareli'nde baraj gölüne serilen ağlar ele geçirildi
Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde kaçak avcılıkla mücadele kapsamında baraj gölüne serilen misina ağlar ele geçirildi, ağa takılan birçok balık suya bırakıldı.
Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde kaçak avcılıkla mücadele kapsamında baraj gölüne serilen misina ağlar ele geçirildi, ağa takılan birçok balık suya bırakıldı.
Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile koordineli olarak Çayırdere barajında su ürünleri denetimi gerçekleştirildi.
Su ürünleri kontrol görevlileri tarafından yapılan denetim ve kontrollerde mevzuat kapsamında kullanılması yasak olan bölgede suya bırakılmış misina ağlar toplandı.
Denetimlerde ağlara takılı bulunan balıklar suya bırakıldı. Açıklama da denetimlerin devam edeceği bildirildi.
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