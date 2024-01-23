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        Kırklareli'nde baraj gölüne serilen ağlar ele geçirildi

        Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde kaçak avcılıkla mücadele kapsamında baraj gölüne serilen misina ağlar ele geçirildi, ağa takılan birçok balık suya bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2024 - 10:03 Güncelleme: 23.01.2024 - 10:03
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        Kırklareli'nde baraj gölüne serilen ağlar ele geçirildi
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        Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde kaçak avcılıkla mücadele kapsamında baraj gölüne serilen misina ağlar ele geçirildi, ağa takılan birçok balık suya bırakıldı.

        Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile koordineli olarak Çayırdere barajında su ürünleri denetimi gerçekleştirildi.

        Su ürünleri kontrol görevlileri tarafından yapılan denetim ve kontrollerde mevzuat kapsamında kullanılması yasak olan bölgede suya bırakılmış misina ağlar toplandı.

        Denetimlerde ağlara takılı bulunan balıklar suya bırakıldı. Açıklama da denetimlerin devam edeceği bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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