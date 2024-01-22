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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kırklareli Üniversitesinde (KLÜ) "Ninemin Tarifleri" etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2024 - 15:09 Güncelleme: 22.01.2024 - 15:09
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Kırklareli Üniversitesinde (KLÜ) "Ninemin Tarifleri" etkinliği düzenlendi.

        KLÜ Gastronomi Araştırma ve Uygulama Mutfağında düzenlenen etkinlikte öğrenciler tarhana çorbası, fellah köfte ve fırında sütlaç yapımını öğrendi.

        Öğrenciler daha sonra yaptıkları yemekleri yedi.

        - Sakarya Üniversitesi akademisyenlerinden KLÜ'ye ziyaret

        Sakarya Üniversitesi akademisyenleri Kırklareli Üniversitesini (KLÜ) ziyaret etti.

        Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü akademisyenleri ilk olarak KLÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür ile görüştü.

        Akademisyenlere daha sonra senato salonunda KLÜ hakkında bilgi verildi.

        Ardından akademisyenlere Trakya Bölgesi Gastronomi Araştırma ve Uygulama Mutfağı, Mühendislik Fakültesi laboratuvarı, Gıda Arzı Güvenliği ve Dijitalleşme Ortak Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Gıda İhtisaslaşma Pilot Tesisi gezdirildi.

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