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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Vize Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri demonstrasyon alanlarında inceleme bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2024 - 08:51 Güncelleme: 23.01.2024 - 08:51
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Vize Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri demonstrasyon alanlarında inceleme bulundu.

        İlçe Tarım ve orman Müdürü Şeyda Gürsu ile teknik personeli arpa ve yulaf ekili alanları kontrol etti.

        Teknik ekip tarafından üreticilere ilaçlama ve gübreleme konularında bilgi verildi.

        Gürsu, yaptığı açıklamada hayvan beslenmesinde önemli kaynak olan arpa ve yulafın yetiştiriciliğinin geliştirilmesi, yerli ve milli çeşitlerin yaygınlaştırılması için çalışmalar yaptıklarını söyledi.

        - Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı hakkında bilgi verildi

        Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri Kofçaz ilçesindeki üreticilere Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı hakkında bilgi verdi.

        İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programına önem verdiklerini söyledi.

        Tüm üreticilerin programdan yararlanması için bilgilendirme toplantıları düzenlediklerini ifade eden Karaca, toplantılara katılamayan ve bilgi almak isteyen üreticileri il ve ilçe müdürlüklerine davet etti.

        Konuşmaların ardından personel tarafından üreticilere program hakkında bilgi verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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