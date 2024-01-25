CHP Lüleburgaz Kadın Kolları Başkanı Yılmazoğlu, görevinden istifa etti CHP Lüleburgaz Kadın Kolları Başkanı Güzeri Yılmazoğlu, görevinden istifa ettiğini bildirdi.

CHP Lüleburgaz Kadın Kolları Başkanı Güzeri Yılmazoğlu, görevinden istifa ettiğini bildirdi.

Yılmazoğlu, yaptığı yazılı açıklamada partisinin yenilenme sürecine destek olmak amacıyla görevinden ayrıldığını belirtti.

Kendisine destek olan kadınlara teşekkür eden Yılmazoğlu, açıklamasında şunlara yer verdi:

"Almış olduğum bu karar, yerel seçimlere doğru giderken partimizin yenilenme

sürecine katkı sağlamak içindir. Hiçbir mevki ve makam CHP üyeliğinin önünde değildir."