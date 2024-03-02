Kırklareli'nde kaçak içki operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

Aramada, 21 litre kaçak içki, 41 kilogram tütün, 70 elektronik sigara likiti, 800 sigara paketleme kutusu ile 39 bin 96 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri kent merkezi ile Lüleburgaz ve Babaeski ilçelerinde kaçak içki ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı.

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