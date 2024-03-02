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        Kırklareli'nde kaçak içki operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

        Kırklareli'nde düzenlenen kaçak içki operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2024 - 14:08 Güncelleme: 02.03.2024 - 14:24
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        Kırklareli'nde kaçak içki operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
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        Kırklareli'nde düzenlenen kaçak içki operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri kent merkezi ile Lüleburgaz ve Babaeski ilçelerinde kaçak içki ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı.

        Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda şüphelilerin adreslerinde arama yapıldı.

        Aramada, 21 litre kaçak içki, 41 kilogram tütün, 70 elektronik sigara likiti, 800 sigara paketleme kutusu ile 39 bin 96 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

        Olayla ilgili gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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