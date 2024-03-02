Cumhur İttifakı Kırklareli Belediye Başkan Adayı Bulut ziyaretlerini sürdürüyor

Cumhur İttifakı Kırklareli Belediye Başkan Adayı Derya Bulut ziyaretlerini sürdürüyor.

Bulut, Devlet Su İşleri 112. Şube Müdürlüğü ile Karayolları 15. Şube Şefliğini ziyaret edip personelle sohbet etti.

Projelerini anlatan Bulut, kentin gelişmesi ve kalkınması için aday olduğunu söyledi.

Ardından esnafları ziyaret eden Bulut, istekleri dinledi. Vatandaşlardan destek isteyen Bulut, kentin tüm sorunlarıyla ilgilenip çözüme kavuşturmak istediğini kaydetti.

Kentin artık hak ettiği hizmetlerle tanışması gerektiğini vurgulayan Bulut, bu seçimin kent açısından çok önemli olduğunu vurguladı.

Bulut, programına kahvehane ziyaretleriyle devam etti.