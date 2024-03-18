Kırklareli'nde "Şehitlere Saygı Yürüyüşü" düzenlendi

Kırklareli'nde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla "Şehitlere Saygı Yürüyüşü" düzenlendi.

Kırklareli Belediyesince gerçekleştirilen ve Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayan yürüyüşte vatandaşlar, ellerinde meşaleler ve 300 metre uzunluğunda Türk bayrağı ile Kırklareli Şehitliği'ne yürüdü.

Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, yürüyüşün ardından yaptığı konuşmada, etkinliğe katılanlara teşekkür etti.

Türkiye topraklarının şehitlerin kanları ile sulanmasıyla bugünlere gelindiğini ifade eden Kesimoğlu, "Çanakkale Savaşı'mız, Kurtuluş Savaşı'nın ön sözü niteliğindedir. Yüzlerce, binlerce, on binlerce şehidimiz, isimsiz kahramanlar olarak, kefensiz kahramanlar olarak Çanakkale'de yaşamlarını yitirdiler. Hepsinin ruhu şad olsun. Işıklar içinde uyusunlar." diye konuştu.

Yürüyüşe CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu, AK Parti İl Başkanı Yunus Ercan Dağtaş, CHP İl Başkanı Bora Terzi, MHP İl Başkanı Şaban Savaşan ve vatandaşlar katıldı.