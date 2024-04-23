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        Kırklareli'nde taksi ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

        Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde taksi ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2024 - 14:56 Güncelleme: 23.04.2024 - 14:56
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        Kırklareli'nde taksi ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
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        Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde taksi ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Mehmet K. yönetimindeki 39 T 0673 plakalı taksi, Sakızköy Caddesi'nde Serkan S. idaresindeki 39 ADF 247 plakalı otomobille çarpıştı.

        Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücüler ile takside bulunan Afan Ş, Uğur Alpay İ. ve Tülin Ç. yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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