Kırklareli'nde asayiş
Babaeski ilçesinin Büyükmandıra beldesinde 3 yıl 15 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Babaeski ilçesinin Büyükmandıra beldesinde 3 yıl 15 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan kişilere yönelik çalışma yaptı.
Ekipler, yaptıkları çalışmada "Nitelikli Konut Dokunulmazlığını İhlal" suçundan 3 yıl 15 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüyü yakaladı.
Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
- Okul çevreleri ile servis araçları denetlendi
Kırklareli'nde jandarma ekipleri okul çevreleri ile servis araçlarına yönelik denetim yaptı.
Denetimde servis araçları trafik yönünden kontrol edilerek yaşanabilecek muhtemel kazaların önlenmesi amacıyla sürücüler ve öğrenciler güvenli yolculuk hakkında bilgilendirildi.
Ekipler, 25 araç ve sürücünün evraklarını kontrol etti.
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