Denetimde belgeleri eksik veya çeşitli kusurlarından dolayı 41 sürücüye idari yaptırım uygulandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir çok bölgede denetim yaptı.

Ekipler adreste yaptığı aramada 12 kök Hint keneviri, 20 gram esrar ile 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri bir çiftlikte uyuşturucu madde ticareti yapıldığına bilgisine ulaşıldı.

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