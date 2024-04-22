Kırklareli'nden kısa kısa
Kırklareli'nde çiftlikte uyuşturucu madde ele geçirildi.
Kırklareli'nde çiftlikte uyuşturucu madde ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri bir çiftlikte uyuşturucu madde ticareti yapıldığına bilgisine ulaşıldı.
Ekipler adreste yaptığı aramada 12 kök Hint keneviri, 20 gram esrar ile 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.
- Babaeski motosiklet sürücüleri denetlendi
Babaeski ilçesinde polis ekipleri motosiklet denetimi gerçekleştirdi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir çok bölgede denetim yaptı.
Denetimde 56 motosiklet sürücüsünün belgeleri kontrol edildi.
Denetimde belgeleri eksik veya çeşitli kusurlarından dolayı 41 sürücüye idari yaptırım uygulandı.
Ayrıca 6 motosiklet trafikten men edildi.
- Öğrencilere trafik eğitimi verildi
Kırklareli'nde "Trafik Dedektifleri Projesi" kapsamında öğrencilere eğitim verildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Babaeski ilçesinde Alpullu Şeker İlkokulunu ziyaret etti.
Ekipler öğrencilere trafik kuralları konusunda bilgi verdi.
Eğitimin ardından öğrencilere boyama kitabı ile "Trafik Dedektifi Kimlik Kartı" dağıtıldı.
Eğitimlerin tüm okullarda düzenleneceği ifade edildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.