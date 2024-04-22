Kırklareli'nden kısa kısa
Pehlivanköy Kaymakamı Fatma Ballı, Pehlivanköy Belediye Başkanı Gündüz Hoşgör'ü makamında kabul etti.
Pehlivanköy Kaymakamı Fatma Ballı, Pehlivanköy Belediye Başkanı Gündüz Hoşgör'ü makamında kabul etti.
Hoşgör, ziyarette belediye hizmetleri ve planlanan faaliyetler hakkında Ballı'ya bilgi verdi.
Kaymakam Ballı da Hoşgör ve belediye ekiplerine görevlerinde başarılar diledi.
Ziyarette, belediye meclis üyeleri de hazır bulundu.
- "Umut Pınarı" Projesi
Pınarhisar Kaymakamlığınca yürütülen "Umut Pınarı" Projesi koordinasyon toplantısı yapıldı.
Kaymakam Rabia Naçar Çanakcıoğlu başkanlığında Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, proje kapsamında yapılacak faaliyetler değerlendirildi.
Çanakcıoğlu, konuşmasında, "Umut Pınarı" Projesi ile eğitimde fırsat eşitliğini sağlamayı hedeflediklerini belirtti.
Özellikle dezavantajlı öğrencilerin eğitimde fırsat eşitliğini arttırmak istediklerini ifade eden Çanakcıoğlu, öğrencilerin başarısını arttırmak için teşvik edileceğini kaydetti.
Toplantıya, kurum müdürleri katıldı.
- Çocuk şenliği yapılacak
Vize Belediyesince çocuk şenliği yapılacak.
Belediyeden yapılan açıklamada, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında çocuk şenliği yapılacağı bildirildi.
Şenliği Zübeyde Hanım Caddesi tören alanında 11.00-18.00 saatlerinde gerçekleştirileceği belirtilen açıklamada, şenlik kapsamında şişme oyun alanları oluşturularak, yüz boyama ve balon dağıtımının yapılacağı kaydedildi.
- Makaralı yay şampiyonası
Vize Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi okçuluk kulübü öğrencileri, makaralı yay şampiyonasında Kırklareli'ni temsil edecek.
Kırklareli'nde düzenlenen turnuvada şampiyon olan öğrenciler, 3-6 Mayıs tarihlerinde İzmir'de yapılacak bölge ve Türkiye şampiyonasına hazırlanıyor.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir, yaptığı yazılı açıklamada, bölge ve Türkiye şampiyonasına katılacak öğrencilere başarılar dileyerek, ilçenin adını eğitimden spora her alanda duyuran öğrencileri tebrik etti.
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