İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir, yaptığı yazılı açıklamada, bölge ve Türkiye şampiyonasına katılacak öğrencilere başarılar dileyerek, ilçenin adını eğitimden spora her alanda duyuran öğrencileri tebrik etti.

Kırklareli'nde düzenlenen turnuvada şampiyon olan öğrenciler, 3-6 Mayıs tarihlerinde İzmir'de yapılacak bölge ve Türkiye şampiyonasına hazırlanıyor.

Vize Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi okçuluk kulübü öğrencileri, makaralı yay şampiyonasında Kırklareli'ni temsil edecek.

Şenliği Zübeyde Hanım Caddesi tören alanında 11.00-18.00 saatlerinde gerçekleştirileceği belirtilen açıklamada, şenlik kapsamında şişme oyun alanları oluşturularak, yüz boyama ve balon dağıtımının yapılacağı kaydedildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında çocuk şenliği yapılacağı bildirildi.

Özellikle dezavantajlı öğrencilerin eğitimde fırsat eşitliğini arttırmak istediklerini ifade eden Çanakcıoğlu, öğrencilerin başarısını arttırmak için teşvik edileceğini kaydetti.

Kaymakam Ballı da Hoşgör ve belediye ekiplerine görevlerinde başarılar diledi.

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