Kırklareli Valisi Ekici'den 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı

Kırklareli Valisi Birol Ekici, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Ekici, mesajında, Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 104'üncü yıl dönümü ile Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın büyük bir coşku, gurur ve sevinçle kutlandığını belirtti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayan Ekici, şunları kaydetti:

"Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılması, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğindeki İstiklal Mücadelesi'nde dönüm noktası olmuş, aziz milletimiz, egemenliğin kayıtsız şartsız kendisinde olduğu yeni bir devletin ilk adımını atmıştır. Yüce meclisimiz, ülkenin içinde bulunduğu olumsuz şartlara rağmen milletten aldığı güçle İstiklal Mücadelesi'ni başarıyla sonuçlandırmış, ezelden beri hür yaşayan aziz milletimizin, ebediyete kadar hür yaşayacağını bütün dünyaya ilan etmiştir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, halkın iradesinin her şeyin üstünde olduğunu 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' sözleriyle tüm dünyaya duyurmuş ve bu önemli günü tüm dünya çocuklarına bayram olarak armağan etmiştir."

Tüm çocukların savaş, açlık ve kargaşa ortamından uzak bir şekilde yaşaması gerektiğini bildiren Ekici, "Çocuklarımızı, ülkesini ve milletini seven, vatanı için çalışıp üreten insanlar olarak yetiştirmek, kendi başına karar verebilen, kendine güvenen, hayatın güçlükleriyle baş edebilecek ölçüde donanımlı, girişimci, ufku geniş, değerlerine bağlı ve yetenekli gençler olarak yetiştirilmelerini sağlamak ortak sorumluluğumuz ve en büyük hedefimizdir." ifadelerini kullandı.

"Egemenliğimizin teminatı, en kıymetlilerimiz, çocuklarımız, sizler bu cennet vatanın hem sahipleri hem de emanetçilerisiniz. Geleceğimiz sizlerin omuzlarında yükselecek, milli ruh sizlerle yaşamaya devam edecektir. Tarihimizi bilerek, okuyarak, idrak ederek, değerlerimize, kültürümüze sahip çıkarak sorumluluklarınızı yerine getireceksiniz.

Sizlerle var olan bu vatanda birlik, beraberliğimiz, milli egemenlik ve bağımsızlığımız yine sizler tarafından korunacak ve yaşatılacaktır. Bizler de ülkemizi aydınlık yarınlara taşımaya yönelik tüm çabalarınızda sizlere destek verecek, her zaman yanınızda olacağız. Bu bayram sizler için şenlik, milletimiz için gurur günüdür."