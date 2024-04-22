Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli Valisi Ekici'den 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı

        Kırklareli Valisi Birol Ekici, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2024 - 12:28 Güncelleme: 22.04.2024 - 12:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli Valisi Ekici'den 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kırklareli Valisi Birol Ekici, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Vali Ekici, mesajında, Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 104'üncü yıl dönümü ile Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın büyük bir coşku, gurur ve sevinçle kutlandığını belirtti.

        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayan Ekici, şunları kaydetti:

        "Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılması, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğindeki İstiklal Mücadelesi'nde dönüm noktası olmuş, aziz milletimiz, egemenliğin kayıtsız şartsız kendisinde olduğu yeni bir devletin ilk adımını atmıştır. Yüce meclisimiz, ülkenin içinde bulunduğu olumsuz şartlara rağmen milletten aldığı güçle İstiklal Mücadelesi'ni başarıyla sonuçlandırmış, ezelden beri hür yaşayan aziz milletimizin, ebediyete kadar hür yaşayacağını bütün dünyaya ilan etmiştir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, halkın iradesinin her şeyin üstünde olduğunu 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' sözleriyle tüm dünyaya duyurmuş ve bu önemli günü tüm dünya çocuklarına bayram olarak armağan etmiştir."

        Tüm çocukların savaş, açlık ve kargaşa ortamından uzak bir şekilde yaşaması gerektiğini bildiren Ekici, "Çocuklarımızı, ülkesini ve milletini seven, vatanı için çalışıp üreten insanlar olarak yetiştirmek, kendi başına karar verebilen, kendine güvenen, hayatın güçlükleriyle baş edebilecek ölçüde donanımlı, girişimci, ufku geniş, değerlerine bağlı ve yetenekli gençler olarak yetiştirilmelerini sağlamak ortak sorumluluğumuz ve en büyük hedefimizdir." ifadelerini kullandı.

        Vali Ekici, çocuklara ilişkin şu ifadeleri kullandı:

        "Egemenliğimizin teminatı, en kıymetlilerimiz, çocuklarımız, sizler bu cennet vatanın hem sahipleri hem de emanetçilerisiniz. Geleceğimiz sizlerin omuzlarında yükselecek, milli ruh sizlerle yaşamaya devam edecektir. Tarihimizi bilerek, okuyarak, idrak ederek, değerlerimize, kültürümüze sahip çıkarak sorumluluklarınızı yerine getireceksiniz.

        Sizlerle var olan bu vatanda birlik, beraberliğimiz, milli egemenlik ve bağımsızlığımız yine sizler tarafından korunacak ve yaşatılacaktır. Bizler de ülkemizi aydınlık yarınlara taşımaya yönelik tüm çabalarınızda sizlere destek verecek, her zaman yanınızda olacağız. Bu bayram sizler için şenlik, milletimiz için gurur günüdür."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakanlıktan 'yerel halk' açıklaması
        Bakanlıktan 'yerel halk' açıklaması
        Açtığı davayla babası 39 yıl sonra şehit sayıldı
        Açtığı davayla babası 39 yıl sonra şehit sayıldı
        12 yıl sonra ilk kez: Irak'a kritik ziyaret
        12 yıl sonra ilk kez: Irak'a kritik ziyaret
        Mermi yutturup gecelik giydirmişti! Cezaları açıklandı!
        Mermi yutturup gecelik giydirmişti! Cezaları açıklandı!
        Herkes gitti o kaldı: Köyde tek başına
        Herkes gitti o kaldı: Köyde tek başına
        İstanbul'da cadde ortasında silahlı çatışma!
        İstanbul'da cadde ortasında silahlı çatışma!
        Ancelotti'den Arda Güler müjdesi!
        Ancelotti'den Arda Güler müjdesi!
        Silahlı kavganın ortasında kalan Ada öldü!
        Silahlı kavganın ortasında kalan Ada öldü!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        Patiswiss ürünündeki ‘küflü’ tartışma
        Patiswiss ürünündeki ‘küflü’ tartışma
        Cem Yılmaz isyan etti
        Cem Yılmaz isyan etti
        "Hagi, Alex gibi olacak"
        "Hagi, Alex gibi olacak"
        Nilgün Belgün, Suphiye Orancı'yı eleştirdi
        Nilgün Belgün, Suphiye Orancı'yı eleştirdi
        Columbia Üniversitesinde Gazze protestoları
        Columbia Üniversitesinde Gazze protestoları
        Alev topuna döndü! Can kayıpları var!
        Alev topuna döndü! Can kayıpları var!
        Rekor tazminat davası
        Rekor tazminat davası
        Depremzedeler Yargıtay'ı beklesin
        Depremzedeler Yargıtay'ı beklesin
        Sosyal medya fenomeni Yağmur Taktaş ölü bulundu!
        Sosyal medya fenomeni Yağmur Taktaş ölü bulundu!
        Pişman olan ücretliye vergi cezası yok
        Pişman olan ücretliye vergi cezası yok
        'Yeni yatırım gelmesi için ÖTV düşürülmeli'
        'Yeni yatırım gelmesi için ÖTV düşürülmeli'

        Benzer Haberler

        Kırklareli'ndeki uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı
        Kırklareli'ndeki uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı
        Kırklareli'nde iki katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
        Kırklareli'nde iki katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nde sisle buluşan Yıldız Dağları dron ile görüntülendi
        Kırklareli'nde sisle buluşan Yıldız Dağları dron ile görüntülendi
        Başhekimliğe atanan Türkyılmaz, Vali Ekici'yi ziyaret etti
        Başhekimliğe atanan Türkyılmaz, Vali Ekici'yi ziyaret etti
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa