Kırklareli'nde iki katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
Lüleburgaz ilçesinde iki katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Lüleburgaz ilçesinde iki katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Düğüncübaşı köyünde Emin Dursun'a ait binanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını fark eden vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması ile söndürüldü.
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