Kırklareli'nde iki katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

Yangını fark eden vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Düğüncübaşı köyünde Emin Dursun'a ait binanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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