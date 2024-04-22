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        Kırklareli'nde bir ayda 352 düzensiz göçmen yakalandı

        Kırklareli'nde bir ayda yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 352 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2024 - 18:02 Güncelleme: 22.04.2024 - 18:02
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        Kırklareli'nde bir ayda 352 düzensiz göçmen yakalandı
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        Kırklareli'nde bir ayda yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 352 düzensiz göçmen yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzensiz göçle mücadele kapsamındaki denetimleri sürüyor.

        Ekiplerin 19 Mart-19 Nisan tarihlerinde yaptığı denetimlerde 352 düzensiz göçmen yakalandı.

        Yabancı uyruklular, jandarmadaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine gönderildi.

        Denetimlerde "Göçmen kaçakçılığı" yaptıkları iddiasıyla 33 şüpheli de gözaltına alındı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 14'ü tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 22 araca da el konuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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