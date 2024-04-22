Kırklareli'nde Bulgaristan'a kaçarken yakalanan terör örgütü mensubu tutuklandı
Kırklareli'nde, Bulgaristan'a kaçmaya çalışırken yakalanan terör örgütü PKK üyesi tutuklandı.
Kırklareli'nde, Bulgaristan'a kaçmaya çalışırken yakalanan terör örgütü PKK üyesi tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kofçaz ilçesinde düzenledikleri operasyonda, Bulgaristan'a kaçmaya çalışan terör örgütü üyesini yakaladı.
PKK üyesi olduğu belirlenen şüpheli gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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