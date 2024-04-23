Edirne ve Kırklareli'nde sağanak etkili oluyor

Yağış nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında açık havada düzenlenen etkinliklerin bir kısmı iptal edildi.

Kırklareli'nde de sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.

Hava sıcaklığının 13 derece olduğu kentte, yağışın akşam saatlerine kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.

Edirne'de sağanak nedeniyle bazı sokak ve caddelerde su birikintileri oluştu.

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