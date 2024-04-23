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        Kırklareli'nde asayiş

        Kırklareli'nde trafik denetiminde 17 sürücünün belgesine geçici süreyle el konuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2024 - 10:13 Güncelleme: 23.04.2024 - 10:13
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        Kırklareli'nde asayiş
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        Kırklareli'nde trafik denetiminde 17 sürücünün belgesine geçici süreyle el konuldu.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 5-15 Nisan tarihlerinde trafik denetimi yaptı.

        17 bin 832 aracın kontrol edildiği denetimde, trafik kurallarını ihlal ettiği tespit edilen 513 sürücüye cezai işlem uygulandı.

        Denetimde, 17 sürücünün belgesine geçici süreyle el konuldu.

        - Firari iki hükümlü yakalandı

        Kırklareli'nde çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte aranan kişilere yönelik çalışma yaptı.

        Ekipler, "zimmet" suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüyü Lüleburgaz ilçesinin Ovacık köyünde, "kamu malına zarar verme" suçundan 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüyü de Vize ilçesinin Akpınar köyünde yakaladı.

        Hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        - Araç sürücüleri reflektör kullanımının önemi hakkında bilgilendirildi

        Kırklareli'nde jandarma ekipleri yük ve yolcu taşımacılığı yapan araç sürücülerine reflektör kullanımının önemi hakkında bilgi verdi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri denetimde araç sürücülerinin belgelerini kontrol etti.

        Ardından ekipler reflektör bulunmayan araç sürücülerini bilgilendirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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