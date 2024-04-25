Kırklareli'nden kısa kısa
Kırklareli'nde Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce Kofçaz Kula-1 Göleti inşa edilecek.
Kırklareli'nde Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce Kofçaz Kula-1 Göleti inşa edilecek.
Kırklareli Valiliğinden yapılan açıklamada, göletin 2027 yılında tamamlanmasının planlandığı bildirildi.
Açıklamada, göletin yerleşim yerlerine içme suyu sağlayacağı ve tarımsal sulamada kullanılacağı belirtildi.
- KTSO Meclis toplantısı yapıldı
Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO), nisan ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi.
KTSO Meclis Başkanı İsmail Hakkı Özsan, oda olarak kentin gelişimine katkı sağlamak için çalıştıklarını belirtti.
Konuşmaların ardından gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.
Toplantıya KTSO Başkanı Soner Ilık ile meclis üyeleri katıldı.
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