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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kırklareli'nde Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce Kofçaz Kula-1 Göleti inşa edilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 09:45 Güncelleme: 25.04.2024 - 09:45
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Kırklareli'nde Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce Kofçaz Kula-1 Göleti inşa edilecek.

        Kırklareli Valiliğinden yapılan açıklamada, göletin 2027 yılında tamamlanmasının planlandığı bildirildi.

        Açıklamada, göletin yerleşim yerlerine içme suyu sağlayacağı ve tarımsal sulamada kullanılacağı belirtildi.

        - KTSO Meclis toplantısı yapıldı

        Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO), nisan ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi.

        KTSO Meclis Başkanı İsmail Hakkı Özsan, oda olarak kentin gelişimine katkı sağlamak için çalıştıklarını belirtti.

        Konuşmaların ardından gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

        Toplantıya KTSO Başkanı Soner Ilık ile meclis üyeleri katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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