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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kırklareli Belediyesince çocuk şenliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2024 - 16:16 Güncelleme: 24.04.2024 - 16:16
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Kırklareli Belediyesince çocuk şenliği düzenlendi.

        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen şenlikte, çocuklar dans ve müzik etkinliklerine katılarak şişme oyun gruplarında oyunlar oynadı.

        Şenlikte Karagöz ile Hacivat gösterisi sahnelenirken, palyaço gösterisi ve yüz boyama etkinliği yapıldı.

        -Kırklareli'nde muhtarlar toplantısı yapıldı

        Kırklareli Valiliğince muhtarlar toplantısı düzenlendi.

        Vali Birol Ekici başkanlığında, Cazibe Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda, köylerde yapılan hizmetler, altyapı çalışmaları ve projeler değerlendirilerek, düzensiz göçmen, bağımlılıkla mücadele çalışmaları hakkında bilgiler verildi.

        Vali Ekici, konuşmasında, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yeni seçilen muhtarları tebrik etti.

        Muhtarların vatandaşlar ile kamu kurumları arasında köprü vazifesi gördüğünü ifade eden Ekici, muhtarların kamu idaresinin en önemli halkası olduğunu belirtti.

        Ekici, kentte düzensiz göçmenlerle mücadelenin de başarılı şekilde devam ettiğini kaydetti.

        Toplantıya, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz, İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu, Belediye Başkanı Derya Bulut, kurum müdürleri ile mahalle ve köy muhtarları katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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