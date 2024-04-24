Toplantıya, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz, İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu, Belediye Başkanı Derya Bulut, kurum müdürleri ile mahalle ve köy muhtarları katıldı.

Ekici, kentte düzensiz göçmenlerle mücadelenin de başarılı şekilde devam ettiğini kaydetti.

Muhtarların vatandaşlar ile kamu kurumları arasında köprü vazifesi gördüğünü ifade eden Ekici, muhtarların kamu idaresinin en önemli halkası olduğunu belirtti.

Vali Birol Ekici başkanlığında, Cazibe Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda, köylerde yapılan hizmetler, altyapı çalışmaları ve projeler değerlendirilerek, düzensiz göçmen, bağımlılıkla mücadele çalışmaları hakkında bilgiler verildi.

Şenlikte Karagöz ile Hacivat gösterisi sahnelenirken, palyaço gösterisi ve yüz boyama etkinliği yapıldı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen şenlikte, çocuklar dans ve müzik etkinliklerine katılarak şişme oyun gruplarında oyunlar oynadı.

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