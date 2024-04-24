Dereköy Sınır Kapısı'nın Yeniden Yapılandırılma Projesi değerlendirildi

Toplantıda, proje kapsamında sınır kapısı alanı ile kara yolu güzergahında yapılması gereken işlemler görüşüldü.

Sınır kapısının tır ve ticari araçların geçişine uygun hale getirilmesi gerektiğini ifade eden Ekici, Dereköy Sınır Kapısı için taslak projenin hazırlandığını kaydetti.

Vali Birol Ekici başkanlığında Atatürk Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, sınır kapısı sahasının tır ve ticari araç geçişlerine uygun hale getirilmesi için planlanan çalışmalar değerlendirildi.

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