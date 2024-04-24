Lüleburgaz'da anaokulu öğrencileri, Kaymakam Salih Yüce'yi ziyaret etti.

Yüce, makamında kabul ettiği öğrencilere kaymakamın görevleri hakkında bilgi verdi.

Daha sonra öğrencilere kaymakamlık birimleri gezdirildi.

Yüce, öğrencilerin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

- Okullar arası bocce turnuvası

Kırklareli'nde okullar arası bocce turnuvasında, Lüleburgaz Kepirtepe Bocce kız takımı şampiyon oldu.

Okul sporları kapsamında gerçekleştirilen turnuvada şampiyon olan Lüleburgaz Kepirtepe Bocce kız takımı, Sakarya'da düzenlenecek Marmara bölge turnuvasında mücadele edecek.

Sakarya'daki müsabakalarda Kırklareli'ni en iyi şekilde temsil edeceklerini ifade eden Aksu, takımın antrenmanlarını yoğun şekilde sürdürdüğünü kaydetti.

Beden eğitimi öğretmeni ve takım antrenörü Sabri Aksu, gazetecilere, müsabakalarda 11 takımı yenerek şampiyon olduklarını söyledi.

Merkez Müdürü Kasım Konak, şenliğe katılan öğrencilere teşekkür etti.

Kaybedenin ve kazananın olmadığı bir etkinliğe ev sahipliği yaptıklarını ifade eden Konak, öğrencilere centilmenlik ruhu kazandırmayı amaçladıklarını kaydetti.

- Tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği kursu sona erdi

Lüleburgaz ilçesinde tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği kursu tamamlandı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü iş birliğinde açılan kursta başarılı olan 36 kursiyere sertifikaları verildi.