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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Lüleburgaz'da anaokulu öğrencileri, Kaymakam Salih Yüce'yi ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2024 - 10:55 Güncelleme: 24.04.2024 - 10:55
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Lüleburgaz'da anaokulu öğrencileri, Kaymakam Salih Yüce'yi ziyaret etti.

        Yüce, makamında kabul ettiği öğrencilere kaymakamın görevleri hakkında bilgi verdi.

        Daha sonra öğrencilere kaymakamlık birimleri gezdirildi.

        Yüce, öğrencilerin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        - Okullar arası bocce turnuvası

        Kırklareli'nde okullar arası bocce turnuvasında, Lüleburgaz Kepirtepe Bocce kız takımı şampiyon oldu.

        Okul sporları kapsamında gerçekleştirilen turnuvada şampiyon olan Lüleburgaz Kepirtepe Bocce kız takımı, Sakarya'da düzenlenecek Marmara bölge turnuvasında mücadele edecek.

        Beden eğitimi öğretmeni ve takım antrenörü Sabri Aksu, gazetecilere, müsabakalarda 11 takımı yenerek şampiyon olduklarını söyledi.

        Sakarya'daki müsabakalarda Kırklareli'ni en iyi şekilde temsil edeceklerini ifade eden Aksu, takımın antrenmanlarını yoğun şekilde sürdürdüğünü kaydetti.

        - Çocuk şenliği etkinlikleri

        Lüleburgaz'da çocuk şenliği etkinlikleri kapsamında futbol müsabakaları yapıldı.

        Halk Eğitimi Merkezi'nde görevli futbol antrenörlerince Lüleburgaz Yıldızları Futbol Akademisi'nde yapılan müsabakalara katılan 80 öğrenciye düzenlenen törenle madalya verildi.

        Merkez Müdürü Kasım Konak, şenliğe katılan öğrencilere teşekkür etti.

        Kaybedenin ve kazananın olmadığı bir etkinliğe ev sahipliği yaptıklarını ifade eden Konak, öğrencilere centilmenlik ruhu kazandırmayı amaçladıklarını kaydetti.

        - Tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği kursu sona erdi

        Lüleburgaz ilçesinde tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği kursu tamamlandı.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü iş birliğinde açılan kursta başarılı olan 36 kursiyere sertifikaları verildi.

        Tarım ve Orman Müdürü Abuzer Sağdıç, Halk Eğitim Merkezi bahçesinden düzenlenen törende yaptığı konuşmada, tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği kursuna katılan kursiyerlere teşekkür etti.

        Kursu başarıyla tamamlayan kursiyerleri tebrik eden Sağdıç, Lüleburgaz'da tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliğini arttırmayı hedeflediklerini kaydetti.

        Törene, Kaymakam Salih Yüce, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Kasım Konak ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihan Erdem de katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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