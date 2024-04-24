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        Lüleburgaz'da üzerine çatıdan beton parçaları düşen otomobilde maddi hasar oluştu

        Lüleburgaz ilçesinde bir binanın çatısından beton parçaları düşmesi sonucu park halindeki otomobilde maddi hasar meydana geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2024 - 10:22 Güncelleme: 24.04.2024 - 10:23
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        Lüleburgaz'da üzerine çatıdan beton parçaları düşen otomobilde maddi hasar oluştu
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        Lüleburgaz ilçesinde bir binanın çatısından beton parçaları düşmesi sonucu park halindeki otomobilde maddi hasar meydana geldi.

        Turgutbey Caddesi'nde Tuncay Deliömeroğlu'na ait 3 katlı binanın çatısından beton parçaları düştü.

        Beton parçalarının isabet etmesi sonucu park halindeki otomobilde maddi hasar meydana geldi.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Lüleburgaz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, bölgede güvenlik önlemi aldı. Yola dökülen beton parçaları ise belediye ekiplerince kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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