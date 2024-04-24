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        Kırklareli'nde toz taşınımı etkili oldu

        Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde toz taşınımı meydana geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2024 - 13:41 Güncelleme: 24.04.2024 - 13:41
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        Kırklareli'nde toz taşınımı etkili oldu
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        Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde toz taşınımı meydana geldi.

        Hava sıcaklığının 19 derece ölçüldüğü ilçede, toz taşınımı nedeniyle zaman zaman görüş mesafesi düştü.

        Öte yandan araçların üzeri, evlerin balkonları tozla kaplandı.

        Kırklareli Valiliğinden yapılan açıklamada, toz taşınımının gün boyu etkili olmasının öngörüldüğü belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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