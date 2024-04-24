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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kırklareli'nde klasik otomobil yarışı bahar rallisi yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2024 - 14:01 Güncelleme: 24.04.2024 - 14:01
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Kırklareli'nde klasik otomobil yarışı bahar rallisi yapıldı.

        Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunca (TOSFED) Klasik Otomobil Kulübü tarafından Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde gerçekleştirilen etkinlikte, klasik otomobiller Longoz Ormanları ve Dupnisa Mağarası güzergahında yarıştı.

        Yarışmanın ardından dereceye giren ekiplere ödülleri verildi.

        İl Kültür ve Turizm Müdürü Veli Şen, konuşmasında, bahar rallisinin İğneada'da gerçekleşmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Yarışmaya katılan ekiplere teşekkür eden Şen, dereceye girenleri de tebrik etti.

        - Yağmur ve şükür duası yapıldı

        Paşayeri köyünde yağmur ve şükür duası yapıldı.

        Köy camisinde gerçekleştirilen programa, Vali Birol Ekici, İl Müftüsü Yusuf Eviş ile köy muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

        Öğle namazının ardından programda dua edildi.

        - Sağlık Hizmetleri Değerlendirme Toplantısı yapıldı

        Kırklareli Sağlık Müdürlüğünce, Sağlık Hizmetleri Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

        İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit başkanlığında, Sağlık Müdürlüğünde düzenlenen toplantıda, sağlık kuruluşlarının çalışmaları değerlendirildi.

        Cerit, sağlık hizmetlerinin kalitesini her geçen gün arttırmak istediklerini belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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