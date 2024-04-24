Kırklareli'nden kısa kısa
Kırklareli'nde klasik otomobil yarışı bahar rallisi yapıldı.
Kırklareli'nde klasik otomobil yarışı bahar rallisi yapıldı.
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunca (TOSFED) Klasik Otomobil Kulübü tarafından Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde gerçekleştirilen etkinlikte, klasik otomobiller Longoz Ormanları ve Dupnisa Mağarası güzergahında yarıştı.
Yarışmanın ardından dereceye giren ekiplere ödülleri verildi.
İl Kültür ve Turizm Müdürü Veli Şen, konuşmasında, bahar rallisinin İğneada'da gerçekleşmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Yarışmaya katılan ekiplere teşekkür eden Şen, dereceye girenleri de tebrik etti.
- Yağmur ve şükür duası yapıldı
Paşayeri köyünde yağmur ve şükür duası yapıldı.
Köy camisinde gerçekleştirilen programa, Vali Birol Ekici, İl Müftüsü Yusuf Eviş ile köy muhtarları ve vatandaşlar katıldı.
Öğle namazının ardından programda dua edildi.
- Sağlık Hizmetleri Değerlendirme Toplantısı yapıldı
Kırklareli Sağlık Müdürlüğünce, Sağlık Hizmetleri Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.
İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit başkanlığında, Sağlık Müdürlüğünde düzenlenen toplantıda, sağlık kuruluşlarının çalışmaları değerlendirildi.
Cerit, sağlık hizmetlerinin kalitesini her geçen gün arttırmak istediklerini belirtti.
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