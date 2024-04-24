Köy camisinde gerçekleştirilen programa, Vali Birol Ekici, İl Müftüsü Yusuf Eviş ile köy muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

Yarışmaya katılan ekiplere teşekkür eden Şen, dereceye girenleri de tebrik etti.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunca (TOSFED) Klasik Otomobil Kulübü tarafından Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde gerçekleştirilen etkinlikte, klasik otomobiller Longoz Ormanları ve Dupnisa Mağarası güzergahında yarıştı.

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