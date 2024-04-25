Kırklareli'nde 21 düzensiz göçmen yakalandı

Ekipler kent merkezi, Kofçaz ve Demirköy ilçelerinde yaptıkları denetimde 21 yabancı uyrukluyu yakaladı. Göçmenler, işlemlerin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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