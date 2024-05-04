Kırklareli ve Edirne'de 65 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de de güvenlik güçleri, yasa dışı yollarla yurda girdikleri belirlenen Afganistan ve Pakistan uyruklu 20 düzensiz göçmen yakalandı.

Öte yandan göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ekipler kent merkezi, Demirköy ve Kofçaz ilçesinde yaptıkları denetimlerde 45 yabancı uyrukluyu yakaladı.

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