Kırklareli'nde "şike operasyonunda" gözaltına alınan teknik direktör ve kaleciye adli kontrol

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 1 Mayıs Çarşamba günü, karşılaşmalarda şike yaptıkları iddiasıyla Kırklareli Süper Amatör Lig takımlarından birinin teknik direktörü ile bir başka takımın kalecisini gözaltına almıştı.

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