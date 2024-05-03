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        Kırklareli'nde "şike operasyonunda" gözaltına alınan teknik direktör ve kaleciye adli kontrol

        Kırklareli'nde Süper Amatör Lig'de şike yapıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan teknik direktör ile kaleci, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 10:45 Güncelleme: 03.05.2024 - 10:45
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        Kırklareli'nde "şike operasyonunda" gözaltına alınan teknik direktör ve kaleciye adli kontrol
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        Kırklareli'nde Süper Amatör Lig'de şike yapıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan teknik direktör ile kaleci, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Lüleburgaz İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan teknik direktör M.G. ile kaleci G.M. adliyeye sevk edildi.

        Şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla salıverildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 1 Mayıs Çarşamba günü, karşılaşmalarda şike yaptıkları iddiasıyla Kırklareli Süper Amatör Lig takımlarından birinin teknik direktörü ile bir başka takımın kalecisini gözaltına almıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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