Eski İngiliz başbakan Johnson kimliğini unuttu, oy kullanamadı

İngiltere'nin güneyindeki Oxfordshire adlı kentte oy kullanmak için sandığına giden Johnson, fotoğraflı kimliğini yanına almayı unuttuğu için sandık görevlileri tarafından oy kullanmasına izin verilmedi. İlgili yasayı Johnson, kendi döneminde yasalaştırmıştı.

2022 yılında seçmen sahtekarlıklarını engellemek için fotoğraflı kimlik zorunluluğu getirilmişti. Önceki uygulamada seçmenin ismini ve adresini vermesi oy kullanabilmesi için yeterliydi.

Johnson başbakanlığı döneminde getirdiği yeni kural için, "İlk kez oy kullanacaklardan kimliklerini göstermelerini istemenin mantıksız olduğunu düşünmüyorum" demişti.