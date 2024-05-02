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        Kırklareli'nde Yeşilay Bisiklet Turu düzenlenecek

        Kırklareli'nde Yeşilay Bisiklet Turu düzenlenecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2024 - 14:54 Güncelleme: 02.05.2024 - 14:54
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        Kırklareli'nde Yeşilay Bisiklet Turu düzenlenecek
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        Kırklareli'nde Yeşilay Bisiklet Turu düzenlenecek.

        Yeşilay Kırklareli Şubesinden yapılan açıklamada, "Sağlığın keyfini birlikte sürelim" sloganıyla" bisiklet turunun 5 Mayıs Pazar günü gerçekleşeceği belirtildi.

        Açıklamada, bisiklet turunun bağımlılık zararlarına dikkat çekmek ve sağlıklı yaşam bilincinin artması amacıyla gerçekleştirileceği ifade edildi.

        Etkinliğin Şevket Dingiloğlu Parkı'nda saat 11.30'da düzenleneceği belirtilen açıklamada, bisiklet turuna katılanlara çeşitli hediyeler ve ikramlarda bulunulacağı aktarıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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