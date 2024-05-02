Kırklareli'nden kısa kısa
Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranan şüpheli yakalandı.
Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranan şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 8 ayrı suçtan aranan A.D'nin yakalaması için çalışma başlattı.
Şüpheli Pınarhisar ilçesinde gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye gönderilen şüpheli sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
- HAYDİ ve KADES uygulamaları tanıtıldı
Kırklareli'nde Kadın Destek (KADES) ile Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) uygulamaları tanıtıldı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Pınarhisar ilçesinin Yenice köy yolunda oluşturulan trafik ve asayiş uygulama noktasında araçları durdurup sürücülerin evraklarını kontrol etti.
Ekipler, sürücü ve yolculara KADES ve HAYDİ uygulamaları hakkında bilgi verdi.
Kontrollerde 300 kişiye uygulamaların tanıtıldığı bildirildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.