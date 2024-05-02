Ekipler, sürücü ve yolculara KADES ve HAYDİ uygulamaları hakkında bilgi verdi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Pınarhisar ilçesinin Yenice köy yolunda oluşturulan trafik ve asayiş uygulama noktasında araçları durdurup sürücülerin evraklarını kontrol etti.

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