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        Kırklareli'nde bariyere çarpan otomobilin sürücüsü öldü

        Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde bariyere çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2024 - 09:40 Güncelleme: 02.05.2024 - 09:40
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        Kırklareli'nde bariyere çarpan otomobilin sürücüsü öldü
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        Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde bariyere çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Tarık Bozan'ın (39) kullandığı 61 TA 922 plakalı otomobil, Çayırlık mevkisinde kontrolden çıkarak bariyere çarptı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, Bozan'ın kaza yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Bozan'ın cenazesi, Babaeski Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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