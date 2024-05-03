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        Kırklareli'nde sağanak ve dolu etkili oldu

        Kırklareli'nde sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 16:30 Güncelleme: 03.05.2024 - 16:30
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        Kırklareli'nde sağanak ve dolu etkili oldu
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        Kırklareli'nde sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

        Aniden başlayan kuvvetli sağanak zaman zaman dolu halini aldı.

        Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

        Polis ekipleri, trafiğin yoğun olduğu noktalarda önlem alarak sürücüleri dikkatli seyretmeleri yönünde uyardı.

        Hava sıcaklığının 18 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın yarına kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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