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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Vize Milli Eğitim Müdürlüğünce kitap imza günü düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2024 - 12:15 Güncelleme: 05.05.2024 - 12:15
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Vize Milli Eğitim Müdürlüğünce kitap imza günü düzenlendi.

        "Vizenin Şairleri" projesi kapsamında spor salonunda gerçekleştirilen etkinlikte, öğrenciler kendi şiirlerinin yer aldığı kitapları imzaladı.

        Etkinliğe, Kaymakam Sedat Özdemir, Belediye Başkanı Ercan Özalp ve ilçe protokolü katıldı.

        - Mazgal temizliği yapıldı

        Kırklareli Belediyesince mazgal temizlik çalışması yapıldı.

        Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kentte yağmur suyu mazgallarını temizledi.

        Belediyeden yapılan açıklamada, yağışlar dolayısıyla olumsuzluk yaşanmaması amacıyla yağmur suyu mazgallarının temizlendiği belirtildi.

        Çalışmaların süreceği kaydedildi.

        - Elektrik kesintisi

        Kırklareli'nde bir köy ve mahallede elektrik kesintisi yapılacak.

        TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında kent merkezinin Karahıdır Mahallesi ile Babaeski ilçesine bağlı Taşağıl köyüne yarın bir süre enerji verilmeyecek.

        Söz konusu kesintiler, Karahıdır Mahallesi'nde 09.00-10.00 ile 13.00-14.00, Taşağıl köyünde ise 10.00-16.00 saatlerinde uygulanacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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