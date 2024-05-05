Söz konusu kesintiler, Karahıdır Mahallesi'nde 09.00-10.00 ile 13.00-14.00, Taşağıl köyünde ise 10.00-16.00 saatlerinde uygulanacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında kent merkezinin Karahıdır Mahallesi ile Babaeski ilçesine bağlı Taşağıl köyüne yarın bir süre enerji verilmeyecek.

Kırklareli'nde bir köy ve mahallede elektrik kesintisi yapılacak.

Belediyeden yapılan açıklamada, yağışlar dolayısıyla olumsuzluk yaşanmaması amacıyla yağmur suyu mazgallarının temizlendiği belirtildi.

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