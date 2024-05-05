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        Kırklareli'nde 9 bin 600 litre karışımlı yakıt ele geçirildi

        Kırklareli'nde bir tankerde 9 bin 600 litre karışımlı yakıt ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2024 - 09:30 Güncelleme: 05.05.2024 - 09:30
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        Kırklareli'nde 9 bin 600 litre karışımlı yakıt ele geçirildi
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        Kırklareli'nde bir tankerde 9 bin 600 litre karışımlı yakıt ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

        Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, karışımlı kalorifer yakıtı satıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Polis ekipleri, T.D. idaresindeki yakıt tankerini Pınarhisar ilçesinde durdurdu. Akaryakıt tankerinden alınan numunede yapılan incelemede, araçtaki 9 bin 600 litre yakıtın karışımlı olduğu belirlendi.

        Sürücü gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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