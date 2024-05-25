Balkan ülkelerinin aşçıları Kırklareli'nde hünerlerini sergiledi

Rankoviç, çok sevdiği Türk yemeklerinin Sırbistan'da da tüketildiğini belirtti.

Sırp aşçı Mladen Rankovic ise Türk ve Sırbistan mutfaklarının birbirine benzediğini söyledi.

Aşçıların güzel yemekler hazırladıklarını belirten Tuncer, "Tarihsel bağlarımız olan Balkan ülkelerinin şeflerini Kırklareli'nde misafir ediyoruz. Aşçılarımız yemeklerini yapıp bize yemeklerini tanıtıyorlar." dedi.

Kırklareli Vali Yardımcısı Elif Canan Tuncer, Türk mutfağının Balkan coğrafyasına etkisinin bu tür organizasyonlarla daha iyi anlatıldığını söyledi.

Etkinlik öncesi mutfağa giren şefler yemeklerine göre hamur açıp, kıyma yoğurdu, hazırladıkları biber, soğan ve sarımsakları lezzet için yemeklerine ekledi.

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