Kırklareli'nden kısa kısa
Pınarhisar Kaymakamı Rabia Naçar Çanakçıoğlu, üreticileri ziyaret etti.
Pınarhisar Kaymakamı Rabia Naçar Çanakçıoğlu, üreticileri ziyaret etti.
Çanakçıoğlu, Poyralı köyünde pancar pekmezi üretimi yapan kadınları ziyaret edip bilgi aldı.
Üreticilere teşekkür eden Çanakçıoğlu, Poyralı pekmezinin lezzetiyle ön planda çıktığını kaydetti.
- Fabrika yemekhaneleri ve gıda işletmeleri denetlendi
Kırklareli'nde fabrika yemekhaneleri ve gıda işletmeleri denetlendi.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri Lüleburgaz ilçesinin Büyükkarıştıran beldesinde fabrika yemekhaneleri ve gıda işletmelerinde denetimde bulundu.
Denetimde hijyen kuralları, gıda maddelerinin bekleme koşulları, ürünlerin son kullanma tarihleri kontrol edildi.
Denetimlerin devam edeceği belirtildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.