Trakya'da geçen ay 5 bin 279 konut satıldı

Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da ekim ayında 5 bin 279 konut satışı gerçekleştirildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ekim ayına ait konut satış istatistiklerini açıkladı.

Buna göre Türkiye genelinde geçen ay 165 bin 138 konut satıldı. Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da ise yılın aynı döneminde 5 bin 279 konutun satışı gerçekleşti.

Trakya'da en çok satış yapılan il, 3 bin 861 konut ile Tekirdağ oldu.

Tekirdağ'ı Edirne'de 735, Kırklareli ise 683 konut satışı ile takip etti.