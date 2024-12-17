Kırklareli'nde tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü
Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Özer Karagöz yönetimindeki 39 ER 755 plakalı otomobil, Babaeski D-100 kara yolunun Çilingir mevkisinde A.B. idaresindeki 31 KFB 14 plaka tırla çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobil sürücüsü Karagöz'ün hayatını kaybettiği belirlendi.
Kazada yaralanan tır sürücüsü ise ambulansla Babaeski Devlet Hastanesine götürüldü.
Karagöz'ün cenazesi aynı hastanenin morguna kaldırıldı.
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