Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'nde tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü

        Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2024 - 13:09 Güncelleme: 17.12.2024 - 13:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli'nde tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, Özer Karagöz​​​​​​​ yönetimindeki 39 ER 755 plakalı otomobil, Babaeski D-100 kara yolunun Çilingir mevkisinde A.B. idaresindeki 31 KFB 14 plaka tırla çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobil sürücüsü Karagöz'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

        Kazada yaralanan tır sürücüsü ise ambulansla Babaeski Devlet Hastanesine götürüldü.

        Karagöz'ün cenazesi aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Doktor Feray Balkan cinayetinde mahkemeden 8 Mart vurgusu!
        Doktor Feray Balkan cinayetinde mahkemeden 8 Mart vurgusu!
        Dalgalar mühürletti!
        Dalgalar mühürletti!
        Yurt dışı çıkış harcında yeni dönem
        Yurt dışı çıkış harcında yeni dönem
        Rus komutan Moskova'daki patlamada öldü
        Rus komutan Moskova'daki patlamada öldü
        Bankalar Galataport'a ortak oluyor
        Bankalar Galataport'a ortak oluyor
        Galatasaray'da Dybala harekatı!
        Galatasaray'da Dybala harekatı!
        Kazıklarla inşa edilen yüzen köy!
        Kazıklarla inşa edilen yüzen köy!
        Eski hakemler yorumladı: Top çizgiyi geçti mi?
        Eski hakemler yorumladı: Top çizgiyi geçti mi?
        Enerji içeceklerindeki büyük tehlike! Çocukları tehdit ediyor
        Enerji içeceklerindeki büyük tehlike! Çocukları tehdit ediyor
        Dünyanın en zengin aileleri
        Dünyanın en zengin aileleri
        Makasla gelen felaket! Tanker ve bariyer arasında kaldılar
        Makasla gelen felaket! Tanker ve bariyer arasında kaldılar
        3 aydır karanlık hücrede tutuluyordu: Gerçek ortaya çıktı!
        3 aydır karanlık hücrede tutuluyordu: Gerçek ortaya çıktı!
        "Gemiyi limana yanaştırdı!"
        "Gemiyi limana yanaştırdı!"
        Devasa zaman kapsülü 2025'te açılacak
        Devasa zaman kapsülü 2025'te açılacak
        Ya birdenbire Ay yok olursa?
        Ya birdenbire Ay yok olursa?
        "Taraftar için işkence"
        "Taraftar için işkence"
        Aldatıldığını videoyla öğrendi
        Aldatıldığını videoyla öğrendi
        "Asgari ücret de muhtemelen enflasyonun üzerinde seyredecek"
        "Asgari ücret de muhtemelen enflasyonun üzerinde seyredecek"
        Galatasaraylıların tepkisini çekti
        Galatasaraylıların tepkisini çekti
        Gıdalardaki pestisit temizlenir mi?
        Gıdalardaki pestisit temizlenir mi?

        Benzer Haberler

        Kırklareli'nde apartman dairesinde kombiden çıkan yangın söndürüldü
        Kırklareli'nde apartman dairesinde kombiden çıkan yangın söndürüldü
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        İstanbul'a su sağlayan Kırklareli Kazandere Barajı'nın doluluk oranı yüzde...
        İstanbul'a su sağlayan Kırklareli Kazandere Barajı'nın doluluk oranı yüzde...
        Kırklareli'nde 11 düzensiz göçmen yakalandı
        Kırklareli'nde 11 düzensiz göçmen yakalandı
        İmamoğlu Kırklareli'nde İSKİ Istranca Su Havzası Atık Su Yatırımları temel...
        İmamoğlu Kırklareli'nde İSKİ Istranca Su Havzası Atık Su Yatırımları temel...
        İmamoğlu: İstanbul, su kaynağı açısından ciddi problemle karşı karşıya kala...
        İmamoğlu: İstanbul, su kaynağı açısından ciddi problemle karşı karşıya kala...