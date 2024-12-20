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        Kırklareli'nde Düzensiz Göç ile Mücadele Toplantısı yapıldı

        Kırklareli'nde Düzensiz Göç ile Mücadele Toplantısı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2024 - 13:12 Güncelleme: 20.12.2024 - 13:19
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        Kırklareli'nde Düzensiz Göç ile Mücadele Toplantısı yapıldı
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        Kırklareli'nde Düzensiz Göç ile Mücadele Toplantısı yapıldı.

        Vali Uğur Turan, başkanlığında İl Göç İdaresi Müdürlüğünde düzenlenen toplantıda, kentte düzensiz göçle mücadele, alınan ve alınacak tedbirler, mevcut durum ile sürdürülen çalışmalar değerlendirildi.

        Ardından ilgili kurum müdürleri tarafından düzensiz göçle sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi verildi.

        Vali Turan, kentte düzensiz göç ile tüm tedbirlerin alındığını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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